BISACCIA (AV). Si è svolta la festa della giornata mondiale dell’albero. Tanti gli ospiti tra cui don Aniello Manganiello. Foto

Si è svolta a Bisaccia (AV) la festa della giornata mondiale dell’ albero. Organizzata dall’istituto comprensivo statale “Tasso” di Bisaccia. Grazie al lavoro meticoloso e scrupoloso della dirigente scolastica Deborah De Meo la manifestazione ha riscosso un successo straordinario alla base di tutto fatto con amore passione genuinità di persone che hanno il rispetto del prossimo e del creato. Una comunità cresce quando si sindaci come Marcello Arminio che guida la collettività bisaccese da anni con saggezza oculatezza e tanta disponibilità. Il suo intervento è stato indirizzato al rispetto della legalità e dell’ambiente. Sono intervenuti il sindaco di Andretta Michele Miele e la dott.ssa M .Iuliano consorzio alta Irpinia. Ha presentato don Aniello Manganiello, accompagnato da Fortuna Gatta e da Samuele Quagliariello, il dott. Filomeno Caruso medico a Bisaccia ed Aquilonia, nonchè responsabile dell’associazione ultimi della legalità fondata dal parroco di Scampia. Il dott. Caruso ha sottolineato gli insegnamenti ricevuti e ribaditi da don Aniello: “beati chi ha fame e sete di giustizia perche’ saranno saziati. Per amore del mio popolo non tacero’… La verita’ l’umilta’e la semplicita’ vi faranno uomini liberi”. Don Aniello è stato accolto con l’inno dell’associazione che ha visto gli alunni della scuola materna e le frasi lette dagli altri alunni delle scuole elementari e medie che hanno messo sul disegno dell’ albero. Significativo educativo e formativo l’intervento di don Aniello sul tema della legalità molto applaudito e condiviso. La parte finale della manifestazione ha visto la piantumazione e la benedizione dei due alberi della legalità donati dall’associazione Ultimi. Una bellissima giornata resa straordinaria dalla dirigente Deborah De Meo e dalle maestre e collaboratori scolastici con in primis gli alunni che hanno donato all’associazione 325 euro. Per concludere don Aniello Manganiello ed il dott. Filomeno Caruso, insieme all’associazione Ultimi, hanno lanciato una proposta: “adottiamo e piantiamo un albero della legalità in ogni luogo per salvare il mondo dall’inquinamento ambientale e dai cambiamenti climatici”.

