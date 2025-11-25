Aquilonia ospita Glocal Academy: formazione digitale, comunità e innovazione per le aree interne

AQUILONIA – Arriva anche ad Aquilonia Glocal Academy, il progetto di formazione e partecipazione dedicato alle aree interne, promosso da Glocal Think in partnership con WINDTRE. L’iniziativa si terrà lunedì 2 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30, presso la Sala Consiliare, e sarà aperta gratuitamente a cittadini di tutte le età.

Glocal Academy si presenta come un percorso strutturato che integra moduli formativi, casi pratici, attività partecipative e collaborazioni con istituzioni e partner nazionali, con l’obiettivo di accompagnare i territori in processi di crescita culturale, sociale e digitale. La tappa di Aquilonia sarà dedicata all’uso consapevole di Internet e alla cittadinanza digitale, con esercitazioni e momenti guidati pensati per famiglie, studenti, adulti e senior.

Un progetto per rafforzare le comunità dei piccoli borghi

Da anni Glocal Think opera nella valorizzazione delle realtà locali, promuovendo cultura, innovazione responsabile e coinvolgimento della popolazione. Glocal Academy rappresenta uno degli strumenti centrali di questa missione: un metodo replicabile che crea competenze, connette generazioni e sostiene le amministrazioni locali nei loro processi evolutivi.

La tappa di Aquilonia segue il percorso avviato lo scorso anno con il Festival delle Radici, altro progetto targato Glocal Think volto a valorizzare identità, memoria e patrimonio dei territori. Esperienze analoghe sono state avviate anche in altri comuni, tra cui Lacedonia, dove sono stati attivati incontri e attività nell’ambito di Glocal Academy e Borghi Connessi WindTre, confermando la validità e trasferibilità del modello per le aree interne.

Partnership con WINDTRE e programma NeoConnessi

L’appuntamento rientra inoltre nel programma NeoConnessi, promosso da WINDTRE all’interno di Borghi Connessi, rivolto a famiglie, giovani e anziani per un uso sicuro e consapevole delle tecnologie digitali. Grazie alla partnership, i territori hanno accesso a:

contenuti educativi aggiornati

materiali didattici dedicati

attività intergenerazionali

strumenti di prevenzione e alfabetizzazione digitale

Un segnale concreto per il futuro delle comunità interne

L’arrivo di Glocal Academy ad Aquilonia rappresenta un ulteriore passo nella direzione di formazione, inclusione e valorizzazione delle identità locali, confermando l’impegno congiunto del Comune, di Glocal Think e del partner WINDTRE nel creare opportunità di crescita reali per la popolazione.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita.

È possibile prenotare scrivendo a: [email protected]

Ai partecipanti è consigliato di portare con sé il proprio cellulare, utile per le attività pratiche previste.