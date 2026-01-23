“A Voce d’ ‘o Tiempo”. “Suonno”, la poesia di Nando Silvestri nella voce di Gerardo La Barbera

“Suonno” è una poesia intensa e profondamente evocativa di N. Silvestri, un testo che affonda le radici nella tradizione linguistica e sentimentale napoletana, restituendo immagini notturne cariche di malinconia, memoria e desiderio.

Attraverso versi densi e musicali, la poesia racconta il confine sottile tra sogno e realtà, tra silenzio e pensiero, tra assenza e bisogno d’amore. Il dialetto diventa strumento poetico autentico, capace di esprimere emozioni universali con una forza diretta e viscerale.

A dare voce a questi versi è la recitazione di Gerardo La Barbera, che interpreta “Suonno” con misura e intensità, valorizzando il ritmo della parola e la profondità emoti

va del testo. La sua interpretazione accompagna l’ascoltatore in un viaggio intimo, quasi sospeso, dove la notte diventa spazio dell’anima e il sogno si fa confessione.

“Suonno” non è solo poesia, ma un’esperienza sonora e sentimentale che celebra la forza della parola recitata e la ricchezza della cultura napoletana.