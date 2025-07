Sperone – 50 anni d’amore per Francesco Napolitano e Mariateresa Esposito: gli auguri della famiglia

Un traguardo speciale per la coppia formata da Francesco Napolitano e Mariateresa Esposito, che oggi festeggia 50 anni di matrimonio. Le nozze d’oro rappresentano non solo un simbolo di amore e dedizione reciproca, ma anche un esempio di unità e solidità familiare per tutta la comunità di Sperone.

In questa giornata di grande emozione, giungono calorosi auguri da parte del figlio Elia, della nuora Maria e dei nipoti, del figlio Angelo, nuora Nunzia de Santis e dei nipotini Francesco e Luca di Quadrelle, che con affetto e gratitudine celebrano un legame costruito nel tempo, fatto di sacrifici, complicità e momenti felici condivisi.

Cinquant’anni insieme rappresentano una storia di vita vissuta fianco a fianco, superando ostacoli e godendo delle gioie quotidiane, sempre con il sorriso e la forza di chi crede nella famiglia.

A Francesco e Mariateresa vanno gli auguri più sinceri per questo importante traguardo, con l’auspicio che possano continuare a vivere ancora tanti anni di felicità insieme, circondati dall’amore dei loro cari.