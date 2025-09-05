Quadrelle – Fiocco azzurro: benvenuto al mondo Giovanni D’Avanzo!

Grande gioia a Quadrelle per la nascita di Giovanni D’Avanzo, accolto con infinito amore dai genitori Salvatore D’Avanzo e Stefania Colucci.

Il nuovo arrivato porta felicità e commozione non solo a mamma e papà, ma anche allo zio Antonio, alla zia Eliana e a tutta la famiglia, pronta a coccolarlo come il nuovo principe di casa.

A Giovanni e ai suoi genitori vanno i più affettuosi auguri di una vita ricca di salute, gioia e momenti indimenticabili. Che la vostra casa sia sempre illuminata da sorrisi e dolcezza.

Un fiocco azzurro che colora di speranza e felicità tutta la comunità di Quadrelle!