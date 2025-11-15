Mugnano del Cardinale. Laurea in Fisioterapia, con la votazione massima Felicitazioni per Alessandro Carlo Barlotti

Votazione massima di 110 \ 110 per Alessandro Carlo Barlotti per la laurea di corso triennale in Fisioterapia, conseguita nell’importante Polo specialistico riabilitativo di Sant’Angelo dei Lombardi, incardinato nelle strutture di alta formazione dell’ Università Luigi Vanvitelli di Caserta.

Argomenti di tesi trattato, Stato dell’arte dei protocolli riabilatitivi post- protesi immessa di spalla: una revisione sistematica con focus sulla standardizzazione della fase acuta e sulla variabilità post– acuta.

Docente relatrice, la professoressa Francesca Tecce.

Al giovanissimo neo- dottore Alessandro Carlo Barlotti, vive felicitazioni della direzione e dello staff redazionale, estese ai genitori il geometra Luigi Barlotti e dott.ssa Felicia Napolitano del presidio ospedaliero Giuseppe Moscati, di Avellino, nonché al fratello, dottor Francesco Barlotti, informatico … e puntuale foto- reporter per passione.