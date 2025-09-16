Progetto collegamento ferroviario Napoli–Avellino, incontro a Baiano: «Quali prospettive per il Baianese?»

Baiano. Un appuntamento di grande rilevanza per il futuro della mobilità nell’area baianese è in programma per sabato 20 settembre 2025, alle ore 10:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano. Tema centrale dell’incontro: il progetto di collegamento ferroviario Napoli–Avellino e le ricadute che esso potrà avere sul territorio.
I protagonisti dell’incontro
A introdurre i lavori sarà la Dott.ssa Silvana Acierno, coordinatrice dell’incontro. Seguiranno gli interventi dell’Architetto Mauro Smith, progettista del collegamento ferroviario, e del Dott. Silvio Sarno, presidente di ANCE Avellino (Associazione Costruttori Edili Avellino), promotrice dell’iniziativa.
Particolarmente attesa la voce dei sindaci del Baianese, che porteranno la prospettiva dei propri Comuni:
Enrico Montanaro, Sindaco di Baiano
Adolfo Alaia, Sindaco di Sperone
Vincenzo Biancardi, Sindaco di Avella
Antonio Colucci, Sindaco di Sirignano
Alessandro Napolitano, Sindaco di Mugnano del Cardinale
Simone Rozza, Sindaco di Quadrelle
Il coinvolgimento istituzionale
All’incontro sono stati invitati anche i Consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio Petracca, a conferma dell’attenzione che il progetto ferroviario sta suscitando a livello politico e istituzionale.
Un’occasione di sviluppo
L’incontro intende aprire un confronto concreto sulle prospettive di sviluppo per il Baianese, un territorio che guarda con interesse al potenziamento dei collegamenti con Napoli e Avellino. La realizzazione del collegamento ferroviario rappresenta infatti una sfida cruciale non solo per la mobilità, ma anche per le opportunità economiche, turistiche e sociali dell’intera area.
Il dibattito di Baiano si preannuncia dunque come un momento strategico di dialogo tra istituzioni, tecnici e comunità locali, con l’obiettivo di trasformare un progetto infrastrutturale in una leva di crescita e integrazione territoriale.