Progetto collegamento ferroviario Napoli–Avellino, incontro a Baiano: «Quali prospettive per il Baianese?»

Baiano. Un appuntamento di grande rilevanza per il futuro della mobilità nell’area baianese è in programma per sabato 20 settembre 2025, alle ore 10:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano. Tema centrale dell’incontro: il progetto di collegamento ferroviario Napoli–Avellino e le ricadute che esso potrà avere sul territorio.

I protagonisti dell’incontro

A introdurre i lavori sarà la Dott.ssa Silvana Acierno, coordinatrice dell’incontro. Seguiranno gli interventi dell’Architetto Mauro Smith, progettista del collegamento ferroviario, e del Dott. Silvio Sarno, presidente di ANCE Avellino (Associazione Costruttori Edili Avellino), promotrice dell’iniziativa.

Particolarmente attesa la voce dei sindaci del Baianese, che porteranno la prospettiva dei propri Comuni:

Enrico Montanaro , Sindaco di Baiano

Adolfo Alaia , Sindaco di Sperone

Vincenzo Biancardi , Sindaco di Avella

Antonio Colucci , Sindaco di Sirignano

Alessandro Napolitano , Sindaco di Mugnano del Cardinale

Simone Rozza, Sindaco di Quadrelle

Il coinvolgimento istituzionale

All’incontro sono stati invitati anche i Consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio Petracca, a conferma dell’attenzione che il progetto ferroviario sta suscitando a livello politico e istituzionale.

Un’occasione di sviluppo

L’incontro intende aprire un confronto concreto sulle prospettive di sviluppo per il Baianese, un territorio che guarda con interesse al potenziamento dei collegamenti con Napoli e Avellino. La realizzazione del collegamento ferroviario rappresenta infatti una sfida cruciale non solo per la mobilità, ma anche per le opportunità economiche, turistiche e sociali dell’intera area.

Il dibattito di Baiano si preannuncia dunque come un momento strategico di dialogo tra istituzioni, tecnici e comunità locali, con l’obiettivo di trasformare un progetto infrastrutturale in una leva di crescita e integrazione territoriale.