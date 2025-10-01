Mugnano. Auguri a Nunzia Pecorelli nel giorno del suo compleanno

È una giornata speciale per Nunzia Pecorelli, che oggi spegne le candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. Il suo compleanno diventa così occasione per celebrare non solo un traguardo personale, ma anche la sua vitalità, il suo sorriso e la presenza sempre attenta nella vita della comunità.
A Nunzia giungano i più sinceri auguri di felicità, salute e serenità, con l’auspicio che questo nuovo anno porti con sé momenti indimenticabili e traguardi da condividere con chi le vuole bene.
Tanti auguri, Nunzia, da tutta la redazione di Binews!