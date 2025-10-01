Roccarainola, il Contemporaneo che non ti aspetti Sabato 4 ottobre 2025 – Palazzo Baronale

Il Polo Museale di Roccarainola apre le sue porte alla Ventunesima Giornata del Contemporaneo, la manifestazione che dal 2005 porta in tutta Italia l’energia e le visioni dell’arte di oggi, grazie ad AMACI con il sostegno del Ministero della Cultura e del MAECI.

Per un giorno intero, l’arte contemporanea diventa un’esperienza condivisa, gratuita e diffusa. A Roccarainola questo appuntamento assume un sapore unico: lo storico Palazzo Baronale si trasforma in crocevia di memorie e nuove narrazioni.

Alle ore 18:00, la presentazione del libro “Tuono” di Gaetanina Longobardi, voce intensa e originale della scrittura contemporanea. Con lei dialogheranno Rosa Maione e Giancarlo D’Ambrosio, in un confronto che promette vibrazioni di idee e parole.

Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali del Sindaco Peppe Russo, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Sirignano e del Presidente del Polo Museale Carmine Centrella.

La partecipazione di Roccarainola alla Giornata del Contemporaneo non è soltanto un appuntamento culturale: è un invito a riscoprire il presente dentro la cornice del passato, è la prova che anche nei luoghi più intimi dell’Italia si accendono lampi di contemporaneità.

Un giorno, un luogo, un evento: raro, come l’arte sa essere.