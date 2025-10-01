Sperone: Approvato lo schema di avviso per la concessione di premi al merito scolastico nell’ambito dell’iniziativa “Sperone con lode” – IL sindaco: ALAIA Adolfo ALAIA “Entusiasta dell’iniziativa che valorizza il merito dei giovani”

E’ di ieri il provvedimento con il quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico e gli schemi di domanda (pubblicati ufficialmente oggi) per la concessione di premi al merito scolastico nell’ambito dell’intervento denominato “Sperone con lode” (anno scolastico 2024/2025 per studenti scuola secondaria di I° e II° grado e anno solare 2024 per studenti universitari) istituito con deliberazione di G.C. n. 45 del 13.06.2025

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Sperone (AV) intende valorizzare e riconoscere il merito scolastico di tutti quegli studenti di Sperone che hanno conseguito il massimo dei voti con la lode.

Con questa iniziativa, saranno premiati, nel corso di una cerimonia pubblica gli studenti meritevoli residenti a Sperone o che abbiano frequentato il plesso della scuola secondaria di I° grado di Sperone (AV) facente parte dell’I.C. Giovanni XXIII che abbiano ottenuto la valutazione più alta a seguito dell’esame sostenuto e, più in particolare:

gli studenti (residenti e non) che nel corso dell’a.s.2024-2025 abbiano superato l’esame-diploma di scuola secondaria di primo grado con votazione pari a 10 con lode;

gli studenti residenti che nel corso dell’a.s. 2024-2025 abbiano superato l’esame-diploma di maturità di Scuola Secondaria di II grado con votazione pari a 100 con lode;

gli studenti residenti che nel corso dell’anno solare 2024 abbiano conseguito diploma di laurea di primo livello ovvero magistrale con votazione pari a 110 con lode;

Le risorse destinate al premio saranno distribuite in ragione del numero di domande ammesse per ciascuna delle categorie fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio e comunque secondo la seguente previsione:

per gli studenti sub a) fino ad Euro 150;

per gli studenti sub b) fino ad Euro 250;

per gli studenti sub c) fino ad Euro 400 (triennale)- fino ad Euro 500 (corso laurea completo)

“Si tratta di una iniziativa che và oltre il valore venale del premio che è soltanto simbolico e intende stigmatizzare in primis il riconoscimento del merito, dell’impegno e della dedizione allo studio dei giovani della nostra comunità di cui si intende pertanto esaltare e premiare il talento ed il valore.

E’ quanto dichiarato dal sindaco di Sperone Adolfo ALAIA che ha poi aggiunto: “Sono entusiasta di questa iniziativa, assunta insieme a tutti i miei assessori e consiglieri, che sicuramente riproporremo questo format anche per gli anni successivi perché rappresenta l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere il percorso formativo di tutti i nostri giovani studenti, orgoglio delle famiglie e della nostra comunità, a partire dalla scuola media fino agli universitari, riconoscendo nel contempo il valore e la centralità dell’istruzione in ogni sua fase, spronandoli a coltivare le loro passioni e competenze a dimostrazione di come l’istruzione unitamente all’impegno e alla preparazione sia un elemento centrale nella costruzione del proprio progetto di vita.

Dopo la fase istruttoria si deciderà la data per la consegna dei premi che intendono sottolineare non solo idealmente “il merito” al centro delle politiche di selezione valorizzando perciò l’impegno e le capacità individuali dei giovani che in tal senso si sentiranno maggiormente responsabilizzati nel dare sempre il meglio non solo per stessi ma, soprattutto, verso le famiglie e la società che guarda sempre con rispetto,interesse ed ammirazione a chi è capace di raggiungere risultati di eccellenza”.