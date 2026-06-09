Mattia De Santis festeggia i suoi 18 anni: gli auguri speciali della zia Maria

MUGNANO DEL CARDINALE – Un traguardo importante, un giorno da ricordare e tante emozioni da condividere. Domani Mattia De Santis, di Mugnano del Cardinale, spegnerà le sue 18 candeline, entrando ufficialmente nell’età adulta.

In occasione di questo momento speciale, arrivano gli affettuosi auguri della zia Maria De Santis, di Quadrelle, che ha voluto dedicargli un pensiero colmo di affetto:

“Caro Mattia, ti auguro di vivere questo giorno con gioia e serenità. Che i tuoi 18 anni siano l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, successi e sogni realizzati. Conserva sempre il sorriso, la bontà e l’entusiasmo che ti contraddistinguono. Con tanto affetto, la tua zia Maria.”

A Mattia giungano anche gli auguri più sinceri per un compleanno indimenticabile, da trascorrere circondato dall’affetto della famiglia e degli amici.