Regionali 2025, Fico frena sulle candidature: “Prima i programmi, poi i nomi”

In vista delle elezioni regionali del 2025 in Campania, Roberto Fico ribadisce la linea del Movimento 5 Stelle: il dibattito politico deve concentrarsi sui contenuti e non sui candidati. Intervenuto a Napoli durante un’iniziativa organizzata dal Partito Democratico, l’ex presidente della Camera ha evitato di alimentare le indiscrezioni sulla sua possibile corsa alla presidenza della Regione.

“Non è il momento di discutere di nomi, neanche del mio – ha sottolineato Fico –. La priorità è costruire un progetto serio, condiviso, che metta al centro la partecipazione dei cittadini e le reali esigenze della Campania”. L’obiettivo, ha spiegato, è arrivare alla formazione di una larga coalizione progressista che parta dai programmi e non dagli equilibri interni ai partiti.

Riguardo al possibile dialogo con le liste civiche che in passato hanno sostenuto il presidente uscente Vincenzo De Luca, Fico ha mantenuto una posizione cauta, lasciando intendere che non è una questione di alleanze, quanto di contenuti: “L’unica cosa che conta è rimanere concentrati sui temi. Il percorso deve essere programmatico. I nomi arriveranno solo in un secondo momento”.

Il Movimento 5 Stelle, dunque, si muove in un’ottica di coalizione, ma con una chiara impostazione di metodo: prima il confronto sul futuro della regione, poi le scelte sui candidati. Una strategia che mira a evitare divisioni premature e a mettere al centro il merito delle proposte.