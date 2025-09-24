Visciano, rimborsi per le famiglie con bimbi al nido: al via le domande per il 2025

Buone notizie per le famiglie di Visciano. Il Comune ha pubblicato un avviso per l’erogazione di rimborsi economici a favore dei nuclei con minori tra i 3 e i 36 mesi, iscritti e frequentanti servizi educativi per la prima infanzia (nidi, micronidi e sezioni primavera).

L’iniziativa, finanziata con un contributo ministeriale pari a 61.334,99 euro, riguarda le rette pagate dai genitori per l’anno 2025, a partire da gennaio.

Chi può fare domanda:

• famiglie residenti a Visciano;

• con bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi;

• iscritti nel 2025 a nidi, micronidi o sezioni primavera regolarmente autorizzati.

Come funziona il rimborso:

• I fondi saranno suddivisi in due quote: 2/3 destinati a tutte le famiglie con i requisiti e 1/3 riservato a quelle con ISEE pari o inferiore a 10.000 euro.

• L’importo riconosciuto sarà proporzionato alle rette effettivamente pagate e documentate.

Scadenze:

Le domande, compilando l’apposito modulo (Allegato A), devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13:00 del 13 dicembre 2025.

Documenti richiesti:

• Documento di riconoscimento di entrambi i genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale);

• In caso di separazione o divorzio, copia degli atti giudiziari relativi all’affidamento;

• Attestazione ISEE (per chi richiede il contributo aggiuntivo);

• Certificazione del gestore del servizio educativo che attesti iscrizione e frequenza del minore;

• Ricevute di pagamento delle rette 2025.

I rimborsi saranno erogati tramite bonifico bancario dopo le verifiche dell’ufficio comunale e dei gestori dei servizi educativi.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Assunta Simonetti: per chiarimenti è possibile contattare il Comune al numero 081 8299278 o via mail a [email protected].