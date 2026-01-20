Carmine Napolitano di Avella festeggia 50 anni: un traguardo speciale circondato dall’affetto della famiglia

Un giorno importante, carico di emozioni e significato: Carmine Napolitano di Avella compie 50 anni. Un traguardo che segna mezzo secolo di vita, esperienze, sacrifici e soddisfazioni, festeggiato con il calore e l’amore delle persone più care.

Gli auguri più sentiti arrivano innanzitutto dalla mamma Pasqualina, punto di riferimento fondamentale e fonte inesauribile di affetto. Accanto a lei, il fratello Sebastiano, insieme alla moglie Mariagrazia, che con parole sincere e affettuose hanno voluto rendere omaggio a questa giornata speciale.

Non mancano gli auguri della sorella Filomena, con il marito Agostino, che hanno voluto esprimere tutta la loro stima e il loro affetto per Carmine. Un pensiero speciale arriva anche dai nipoti Michele, Rita e Antonio, orgogliosi e felici di festeggiare una figura così importante per la loro famiglia.

Cinquant’anni rappresentano un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio: un’occasione per guardare al futuro con entusiasmo, forte dell’amore di chi ti è sempre accanto.

Auguri di cuore, Carmine, per questo splendido compleanno e per tutti i giorni felici che verranno.



