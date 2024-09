CAMPOSANO. Matrimonio in Arma: Carabinieri Deborah Silvestro e Danilo Sances Sposi

Grande festa a Camposano per il matrimonio della Carabiniere Scelto Deborah Silvestro e del Carabiniere Scelto Danilo Sances, originari del paese ma attualmente in servizio a Genova. La cerimonia si è svolta ieri, circondata da un’atmosfera di emozione e felicità, con la partecipazione di parenti, amici e colleghi dell’Arma.

Deborah e Danilo, uniti sia nella vita privata che nel loro impegno professionale, hanno coronato il loro sogno d’amore condividendo questo momento speciale con i loro cari. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti toccanti, simbolo di un legame profondo che non si limita solo alla vita di coppia, ma si estende anche al loro comune impegno verso il servizio alla comunità e alla patria.

I festeggiamenti sono proseguiti in grande stile, con la partecipazione affettuosa di tutti gli invitati che hanno condiviso la gioia dei novelli sposi. In attesa delle foto ufficiali che cattureranno i momenti più belli della giornata, il Brigadiere Capo Vincenzo Silvestro, padre della sposa, ha voluto esprimere la sua gratitudine per aver potuto celebrare questo evento così significativo insieme alle persone più care.

Auguriamo a Deborah e Danilo tanta felicità e una vita ricca di amore e serenità, continuando a svolgere con dedizione il loro servizio presso l’Arma dei Carabinieri.

Auguri agli sposi!