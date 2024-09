AVELLINO. Osteria dell’Architetto – Cultura del saper fare

L’ordine degli architetti di Avellino plaude all’iniziativa organizzata da ProViaggiArchitettura che si terrà in serata presso i Feudi di San Gregorio dal tema “Osteria dell’Architetto – Cultura del Sapere” L’evento consiste in una serata dedicata all’esplorazione dei territori rurali attraverso la lente di professionisti come architetti, produttori, enologi, imprenditori e cultori del territorio irpino, uniti dalla “cultura del saper fare”. La serata è arricchita da degustazioni di prodotti tipici della zona, accompagnate da vini selezionati dalla prestigiosa cantina Feudi di San Gregorio, nota per la qualità dei suoi vini. A fare da introduzione all’evento saranno Roberto Bosi e Fiorenzo Valbonesi. Interverranno Fabio Buscato, Antonio Capaldo, Erminio Petecca, Hikaru Mori e Annibale Discepolo i cui contributi daranno un quadro dell’importanza culturale ed economica delle eccellenze del territorio. Nell’ambito del programma nazionale di eventi, questo appuntamento si svolge nella cantina dei Feudi di San Gregorio in quanto rientrante tra gli interventi architettonici di rilievo, progettata dallo studio Zitomori costituito dagli architetti Maurizio Zito, già iscritto all’ordine degli architetti di Avellino, venuto a mancare quattro anni fa e dalla compagna Hikaru Mori, creatori di uno spazio in simbiosi con il territorio che lo circonda, “un’opera senza tempo”, come vengono definite le architetture realizzate dallo studio Zitomori.

“Questo tipo di eventi – spiega il presidente Erminio Petecca – è perfetto per chi desidera immergersi nel mondo delle tradizioni rurali italiane, scoprire nuove prospettive e gustare prodotti locali di alta qualità. L’incontro di questa sera mette in risalto l’importanza del lavoro artigianale, delle tradizioni locali ma anche la qualità dell’architettura, come mai in questo caso realizzata dallo studio Zitomori”.

(Comunicato stampa)