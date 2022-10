BAIANO. Il mandamento ha un nuovo magistrato: la dottoressa Anna Cuomo

A conseguito il titolo di Magistrato oggi la dottoressa Anna Cuomo di Baiano . Ecco la dedica di auguri da parte degli amici: “Benvenuta tra noi Magistrati” Si.. è proprio cosi. Hai fatto un sogno e quel sogno ti ha portato a viaggiare. Un viaggio che ha riportato alla vita il tuo cuore, un cuore che pur essendosi infranto ha deciso di fregarsene dei muri! Continua a crederci con forza, non fermarti, non farlo mai. Infondo non importa dove arrivi perché alla fine devi sempre e comunque ripartire. I tuoi Amici”. Al neo magistrato arrivano i complimenti anche di tutta la redazione di Binews.