Baiano, auguri speciali per i 50 anni di Carmine Colucci: “Una persona dal cuore grande”

Giornata di festa oggi a Baiano per Carmine Colucci, che celebra il traguardo dei 50 anni circondato dall’affetto della sua famiglia e di tutte le persone che gli vogliono bene. Un compleanno importante, che diventa occasione per sottolineare i valori, la bontà d’animo e la serenità che Carmine porta con sé nella vita di tutti i giorni.

A lui, descritto come una persona umile, perbene e dal cuore forte, arrivano messaggi di stima e affetto sincero:

“Nel giorno del tuo cinquantesimo compleanno , è il messaggio della famiglia e ti auguriamo le gioie più grandi della vita. Alla tua anima autentica, al tuo sorriso buono e alla tua forza tranquilla, auguriamo serenità, felicità e spensieratezza. Con gratitudine ed affetto, ti porgiamo i nostri migliori auguri. Buon compleanno, Carmine!”.

La famiglia, orgogliosa e unita, celebra oggi non solo gli anni, ma soprattutto l’uomo e l’amico, capace di essere sempre presente, disponibile e sincero.

Un compleanno che profuma di calore, casa e amore.

A Carmine, che oggi spegne 50 candeline ma ha ancora un cuore giovane, va l’abbraccio grande di chi lo conosce e lo vuole bene.

Auguri, Carmine!