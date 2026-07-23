Quadrelle, addio a Romano Gagliardi: la comunità si prepara all’ultimo saluto

Lutto a Quadrelle per la scomparsa di Romano Gagliardi, venuto a mancare all’età di 82 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie Gaetana D’Apolito, i fratelli Carmine, Francesco e Fortunato, la sorella Caterina, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità.

La salma è esposta presso la Clinica Clotilde Hospice di Cicciano e giungerà venerdì 24 luglio, alle ore 14:00, nella Parrocchia SS. Annunziata di Quadrelle, dove alle ore 15:00 sarà celebrato il rito funebre.

La famiglia ha chiesto di dispensare dai fiori.

La redazione di Binews si unisce al dolore della famiglia Gagliardi, esprimendo le più sentite condoglianze.