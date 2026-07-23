Quadrelle, addio a Romano Gagliardi: la comunità si prepara all’ultimo saluto

23/07/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, NON E' PIU', QUADRELLE 0

Quadrelle, addio a Romano Gagliardi: la comunità si prepara all’ultimo saluto

Lutto a Quadrelle per la scomparsa di Romano Gagliardi, venuto a mancare all’età di 82 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie Gaetana D’Apolito, i fratelli Carmine, Francesco e Fortunato, la sorella Caterina, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità.

La salma è esposta presso la Clinica Clotilde Hospice di Cicciano e giungerà venerdì 24 luglio, alle ore 14:00, nella Parrocchia SS. Annunziata di Quadrelle, dove alle ore 15:00 sarà celebrato il rito funebre.

La famiglia ha chiesto di dispensare dai fiori.

La redazione di Binews si unisce al dolore della famiglia Gagliardi, esprimendo le più sentite condoglianze.                                                                                                                                            Quadrelle, addio a Romano Gagliardi: la comunità si prepara all’ultimo saluto