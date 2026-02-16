MARIGLIANO. 60 anni d’impegno, lavoro e amore, auguri a Domenico Amato

Sessant’anni sono il segno di una vita vissuta con impegno e responsabilità. Anni di lavoro instancabile, di sacrifici fatti con dignità e determinazione, sempre con l’obiettivo di costruire qualcosa di solido per la propria famiglia.

Ma il traguardo più grande non è solo professionale: è l’amore di padre. Per le sue figlie è guida, esempio e protezione, un punto fermo su cui poter sempre contare.

Buon 60° compleanno Domenico : che il lavoro fatto con il cuore e l’amore donato ogni giorno siano l’orgoglio più grande di ieri, di oggi e di domani.