U.S. Avellino. Da domani la prevendita per le gare interne contro Messina e Taranto

Partirà domani pomeriggio, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Messina che verrà disputato domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Per l’occasione, agli stessi prezzi e con le stesse modalità, sarà aperta anche la prevendita in vista del match tra Avellino e Taranto, previsto per domenica 3 novembre 2024 alle ore 15:00 e valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Now, girone C.