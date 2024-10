ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 22 Ottobre 2024

S. DONATO VESCOVO

Settimana n. 43

Giorni dall’inizio dell’anno: 296/70

A Roma il sole sorge alle 06:32 e tramonta alle 17:17 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:50 e tramonta alle 17:24 (ora solare)

Luna: 12.33 (tram.) 21.04 (lev.)

Sciame meteoritico delle Orionidi.

Proverbio del giorno:

D’ottobre pesce non si piglia che non sia triglia.

Aforisma del giorno:

Sappiate posporre all’altrui volontà, che non sia colpevole né irragionevole, le voglie vostre: scomodatevi in servigio altrui, ma non pretendete ch’altri si scomodi in vostro: e in ogni cosa richiedete dagli altri il men che potete; e siate, del più che potete, liberali con essi. (N. Tommaseo)