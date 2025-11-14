100 DI QUESTI GIORNI. Nola Massimo Danese festeggia il 40° compleanno

Ecco gli auguri da parte dell’ amico Giovanni Pezzillo: “Caro amico mio, Oggi è un giorno speciale, il tuo 40° compleanno, e non potevo non scriverti per esprimere quanto sei importante per me. È incredibile pensare a quanti anni di amicizia abbiamo condiviso, e ogni giorno, come oggi, mi rende ancora più felice di averti al mio fianco. Si dice che gli amici siano la famiglia che scegliamo, e non avrei potuto fare una scelta migliore. Sei stato e sei sempre presente nei momenti più belli e in quelli più difficili, e su di te si può sempre contare. Anche se la vita a volte ci tiene lontani, quando ci rivediamo è sempre come se fosse trascorso solo un giorno. Non posso dimenticare tutto quello che hai fatto per me. Per questo, invece del solito biglietto, ho voluto prendere carta e penna per dirti quanto la tua amicizia mi rende felice. Ti auguro di cuore un compleanno straordinario e un futuro pieno di felicità. Che i prossimi 40 anni siano ricchi di gioia, successi e avventure, proprio come i primi 40 Buon 40° compleanno amico mio tv”.