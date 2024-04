Oggi è un giorno speciale per la famiglia Vitale/Marsella poiché è nato Salvatore. “Congratulazioni per il nuovo arrivato. Crescere un figlio non è mai semplice, ma le soddisfazioni e la gioia non mancheranno”. Ai genitori, al neonato e alla sorellina giungono gli auguri da parte di Lucia e Alessandro.

La redazione si associa.