Artisti uniti contro ogni guerra, a Pratola Serra mostra di mail art

Nell’epoca in cui le guerre, grandi e piccole, continuano a sconvolgere il mondo, un gruppo di artisti provenienti da ogni angolo del globo si unisce per esprimere un messaggio di pace attraverso l’arte postale. “Costruiamo un Muro alla Guerra” è il titolo di una esposizione di mail art che si terrà presso l’Oratorio della Chiesa di Sant’Anna a Pratola Serra (Av). L’inaugurazione è prevista per sabato 13 aprile alle 17:30.

Curata da Antonio Manganiello e Antonio Centrella, questa mostra d’arte offre uno spaccato unico sulle molteplici facce della guerra, da quelle che suscitano maggiore attenzione mediatica a quelle meno conosciute e “silenti”.

L’arte postale, o mail art, è una forma di espressione artistica che utilizza il sistema postale per creare e condividere opere d’arte. Questa mostra metterà in mostra una vasta gamma di opere, ognuna delle quali offre una prospettiva unica e personale sul tema della guerra e della pace.

Alla cerimonia di apertura, presenzieranno il Sindaco di Pratola Serra, Gerardo Galdo, e il Presidente della Pro loco, Armando Marano. Seguiranno interventi di esperti del settore, tra cui il giornalista Crescenzo Fabrizio, lo storico d’arte Gianluigi Santoro, il Presidente dell’associazione “Nel Segno dell’Arte” Generoso Vella, il critico d’arte Antonella Nigro e la scrittrice Antonietta Gnerre. La moderazione dell’evento sarà affidata a Giuseppe Saveriano.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 al 21 aprile 2024, su appuntamento telefonando al numero 333 9870764 . L’ingresso è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario.

L’iniziativa è stata possibile grazie al patrocinio della Parrocchia “Maria Ss. Addolorata”, del Comune di Pratola Serra, della Proloco e dell’Associazione Culturale “Nel Segno dell’Arte” e la collaborazione di alcuni esercizi commerciali del territorio. Questo sostegno ha permesso di creare uno spazio dove l’arte diventa un potente strumento di dialogo e sensibilizzazione contro la violenza e per la costruzione di un mondo più pacifico e solidale.