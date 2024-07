100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella (AV), Festa di Laurea in casa Spiniello.

Grande soddisfazione per la neo laureata Carmela Spiniello, una gioia condivisa da parenti e amici. La brava Carmela , nella giornata di ieri, all’università la Sapienza in Roma, alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, al corso di laurea in EcoBiologia, si è brillantemente laureata con il voto di 110 e lode.

Grande soddisfazione per la per la gioia e l’emozione di Mamma Antonietta che augura alla propria figlia un cammino di vita costellato di successi e di soddisfazioni. Tanti auguri alla neo laureata giungono dal fratello maggiore Luca e dal fratellino Francesco i quali augurano a Carmela tanta felicità e serenità e la piena affermazione nella vita.

Tanti auguri affettuosi da Nonno Ciro, davvero felice per il raggiungimento di questo traguardo da parte della nipote. Tanti auguri a Carmela da tutti i parenti, zii, zie , cugini e cugine e soprattutto da parte di Adriana, Graziana e Ciro.

Tanti auguri dagli amici e colleghi di corso universitario.

Tanti auguri dalla Libertas Grottolella e da parte del mondo sociale ed istituzionale di Grottolella alla neo Dottoressa Carmela Spiniello per l’importante traguardo raggiunto. Tanti auguri da parte di tutta la nostra redazione.