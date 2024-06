100 DI QUESTI GIORNI. Cicciano (NA). Una Serata Indimenticabile per i 18 Anni di Raffaella Pizza a Palazzo Nemo

Una serata indimenticabile per Raffaella Pizza, figlia di Gianni e Lucia Marotta che nella splendida location di “Palazzo Nemo” ha brindato ai suoi 18 anni insieme alla famiglia, ai nonni, zii, cugini e agli amici più cari. Avvolta nello splendido abito colore nude stoffa con gonnellone di tulle e sotto a sirena ricamato, Raffaella ha accolto tutti nella tenuta di Piazzolla di Nola, a cominciare dai compagni della II A del Liceo Carducci di Nola. Aperitivo guarnito e foto di rito ai bordi della piscina, poi in sala per una cena con un piatto di ravioloni con bivalve, cozze vongole accompagnate da un bianco autoctono. Dopo i balli e prima della torta, i video messaggi con le foto più rappresentative del percorso di vita che hanno portato Raffaella a festeggiare la maggiore età. E giù qualche lacrima poi al messaggio di mamma e papà: “Cara Raffaella, sei la nostra gioia più grande, sei stata e sarai sempre il regalo più bello che la vita avesse potuto donarci. Sembra ieri quando iniziavi a muovere i tuoi primi passi, a dire le tue prime paroline, a fare le prime amicizie all’asilo e alle scuole elementari. E ci sembra ieri quando iniziavi la scuola media e poi le scuole superiori: è passato tantissimo tempo, ne hai fatta di strada e ora sei arrivata a 18 anni, l’età della patente, della conquista del mondo, l’età in cui i sogni si fanno più belli perché ci sembra che finalmente possiamo realizzarli pian piano. Sei la nostra gioia più grande, il nostro orgoglio, il nostro piccolo sogno realizzato, un sogno in divenire che oggi raggiunge una delle tappe più importanti della sua vita. Ti si presenteranno tante difficoltà, dovrai superare degli ostacoli all’apparenza insormontabili e spesso cadrai; ma noi saremo qui a proteggerti, ci allontaneremo quando vedremo che potrai farcela da sola e festeggeremo con te le tue vittorie. Ricorda, cara figlia: non c’è sconfitta per chi ha lottato. E tu non smettere mai di farlo: combatti, cadi, cadi anche due volte, ma poi rialzati perché la vita è un po’ questo. Che la vita possa sorriderti sempre e che tu possa rialzarti più forte di prima le tante volte in cui cadrai. Ti vogliamo bene mamma e papà”. Infine i fuochi d’artificio a suggellare una serata che Raffaella difficilmente dimenticherà.