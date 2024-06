L’AIPAMM (Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative) sceglie la Pro Marzano come propria sede regionale in Campania

L’Associazione Culturale Pro Marzano, impegnata nel promuovere iniziative culturali e sociali a Marzano di Nola e con lo sguardo attento sull’intero territorio del Vallo Lauro e del Nolano, nel corso di un interessante convegno scientifico sulle malattie ematologiche, che si è svolto a Napoli nel prestigioso Hotel Royal Continental di via Partenope, ha ampliato il suo orizzonte di interesse dando ospitalità, presso la propria sede sita in Via Nazionale a Marzano di Nola, all ‘AIPAMM che è la più importante associazione nazionale impegnata nell’informazione, comunicazione e ricerca delle malattie mieloproliferative.

Nel corso dell’incontro la presidente nazionale Antonella Barone, ha nominato referente regionale dell’AIPAMM il dott. Trifone Greco .

All’incontro erano presenti, il presidente della Pro Marzano Patrizio Castaldo ed il vice presidente cap. Domenico Nappi, durante la manifestazione si e’ stabilito di iniziare un percorso collaborativo che ha come obiettivo finale la costituzione di una rete di comunicazione ed informazione su tutto il territorio regionale attraverso la creazione di sedi operative nelle cinque provincie campane .

L’ obiettivo finale e’ quello di dare vita ad un gruppo di donatori di midollo osseo, programmando ,specie nelle scuole e nelle altre associazioni , incontri di sensibilizzazione e di stimolo ad effettuare tale tipo di donazione .

L’ ambizioso progetto nasce dalla necessità di dare una risposta concreta al riscontro di un numero sempre piu’ elevato di tali patologie, anche in giovani soggetti e dalla considerazione che la donazione di midollo avviene, dopo attenta selezione dei soggetti attraverso con una semplice donazione di sangue quindi con tecniche non invasive.

Visto che il trapianto di midollo osseo è l unico modo per curare definitivamente queste malattie , e quindi l unico modo per salvare delle vite , con un gesto semplice ma di grande valore, l ‘iniziativa è aperta a tutti coloro che hanno sensibilità e volontà di dare la vita a chi ne ha urgente necessità.

Nei prossimi mesi ci sarà l’inaugurazione della nuova sede e si darà il via alla realizzazione dell’ ambizioso progetto.