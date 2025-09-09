100 DI QUESTI GIORNI. Baiano – Tulino Silvestro festeggia i suoi 18 anni: auguri speciali dalla famiglia

Un traguardo importante per Tulino Silvestro, che oggi compie 18 anni. A lui vanno gli auguri più affettuosi da papà, mamma e dal fratello Pellegrino, orgogliosi di vederlo entrare ufficialmente nel mondo dei grandi.

Un compleanno speciale, che segna l’inizio di nuove esperienze e responsabilità, ma anche di sogni e desideri da realizzare.

“Che la vita ti regali sempre strade luminose da percorrere, con il coraggio di inseguire i tuoi sogni e la serenità di viverli accanto a chi ti vuole bene.”

Buon 18° compleanno, Tulino!

