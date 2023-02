Festeggia oggi, martedì 7 febbraio il suo compleanno Annamaria Catapano di Baiano che compie 21 anni. Gli auguri speciali sono da parte della mamma, del papà e del fratello Francesco: “Non so cosa cosa abbiamo fatto nella vita passa per meritarci una figlia cosi meravigliosa. Di sicuro è stato qualcosa di straordinario, perchè sei la figlia migliore del mondo. Buon Compleanno alla nostra amata principessa! Ti vogliamo bene oggi, domani e per sempre!”