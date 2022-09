100 DI QUESTI GIORNI. Avella, il parroco Don Giuseppe Parisi compie 50 anni. Gli auguri del Comitato Festa

“Carissimo Don Giuseppe, è una gioia per noi ritrovarci insieme a far festa per celebrare il tuo cinquantesimo compleanno. Lodiamo Dio per averti messo a guida della nostro comunità dove eserciti la tua paternità spirituale. Ci dai sicurezza con la tua parola, energia con i tuoi consigli, esempi con le tue risposte sempre pronte, al punto che sono per noi dei “comandi” per la convinzione e la determinazione che hai, sei un gran maestro insistendo sui valori fondamentali che sono solo quelli cristiani. Oggi la nostra comunità vuole ringraziare il Signore per averci donato te un sacerdote che, con forte slancio ci stai guidando formando generazioni intere, celebrando i sacramenti di tutti noi, portando il conforto di Dio ovunque e trovando anche il tempo per costruire per la nostra comunità. Grazie per il tuo unico obiettivo che è stato sempre e solo quello di servire Dio nel migliore dei modi, alimentando gioie nel tuo cuore ogni qualvolta ognuno di noi ha raggiunto dei risultati, ogni qualvolta ognuno di noi ha superato ostacoli. Per tutte queste qualità, e per il tuo impegno, sentiamo il dovere, caro Don Giuseppe, di ringraziarti di cuore. E’ minima la nostra presenza di fronte alla grandezza del tuo operato, anzi ci sentiamo privilegiati per averti conosciuto ed apprezzato, e ringraziamo la Madonna delle Grazie e San Sebastiano per essere uno di noi. Signore Gesù, oggi la comunità Parrocchiale di Avella Ti vuole raccomandare il suo “amato pastore” Don Giuseppe, nel giorno del suo 50° compleanno, e dirgli un immenso “GRAZIE” Grazie per l’affetto che manifesti in tutti noi. Grazie per lo zelo che dimostri per il nostro Paese. Grazie per le opere da te realizzate e che stai realizzando. Ti preghiamo che tu possa trascorrere ancora lunghissimi anni, sorretto da Te insieme a noi ed i tuoi cari. Signore Gesù effondi la tua grazia e la tua benedizione su Don Giuseppe, rendilo sempre felice, perche nessuno più di lui merita esserlo. Carissimo don Giuseppe con questi sentimenti vogliamo augurarti un buon compleanno. Ti abbracciamo con infinito affetto perché tu sei per noi quel fratello, quell’amico, che auguriamo a tutto il mondo di avere. I membri del comitato festa patronale 2022 in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano”.