Compie oggi 18 anni Salvatore Salapete di Avella. Ecco gli auguri speciali: “Caro figlio, sei la nostra gioia più grande, sei stato e sarai sempre il regalo più bello che la vita avesse potuto donarci, sei stato la vera fede nuziale della nostra vita assieme, e per questo non smetteremo mai di dirti grazie: grazie per quello che sei stato, per quello che sei e per quello che sarai.Da papà Michele, mamma Raffaella e tua sorella Miria”.