100 di questi giorni! Auguri speciali a Don Giuseppe, rettore del Santuario di Santa Filomena di Mugnano del Cardinale, per il suo onomastico!

Caro Don Giuseppe,

In questo giorno speciale, voglio esprimere i nostri sentiti auguri per il suo onomasto. La sua guida spirituale è una fonte di ispirazione per tutti coloro che vi partecipano e che cercano conforto e serenità.

Che il suo impegno e la sua fede continuino a illuminare il cammino di chiunque varchi la soglia di questo luogo sacro. Possa la sua missione essere ricca di soddisfazioni e di grazie divine, e che l’amore e la luce di Santa Filomena la accompagnino in ogni momento.

Gli auguriamo salute, felicità e abbondanza di benedizioni divine, così come la gratitudine eterna di coloro che lei ha toccato con il suo spirito gentile e generoso.

Il Direttore e tutto lo staff di Binews