“Le Stanze di Alice”: Un Viaggio Incantato nel “Vulcano Buono di Nola”

La Pasqua del “Vulcano Buono di Nola” avrà come tema “Le Stanze di Alice”. Lo stupore e la fantasia sono le protagoniste di un vero e proprio percorso dedicato, composto da 10 ambienti che si sviluppano su 1500 metri quadrati all’interno della struttura progettata da Renzo Piano. All’ingresso “Positano”, personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato e dal vivo della storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. L’iniziativa è in programma tutti i venerdì, sabato e domenica dal 23 marzo al 1 maggio.

Ma chi prenderà per mano gli ospiti per condurli in un mondo incantato? I personaggi più amati della fiaba scritta da Lewis Carroll: la piccola e curiosa Alice, il sorprendente Cappellaio Matto, lo psichedelico Stregatto, il frenetico Bianconiglio. Con loro gli altri interpreti di questa avventura che non smette mai di stupire: Capitan Libeccio, la Regina Bianca e la Regina Di Cuori, le Carte, il Brucaliffo, la Regina Rossa e gli immancabili Pincopanco e Pancopinco. Una grande festa scenografica, in un percorso teatralizzato, dove la musica e la recitazione concorreranno a creare un’atmosfera da favola. Durante il percorso si incontreranno aree gioco tematiche, postazioni photo-booth e gli immancabili punti-selfie, tra lo zucchero filato, i popcorn e i gadget di Alice

LE DATE E ORARI

Inaugurazione 23 marzo 2024 – chiusura 1 maggio 2024.

Questo il calendario: 23, 24, 29, 30 marzo; 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile; 1 maggio.

ORARI

Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Weekend e festivi dalle ore 11.00 alle ore 14.00/dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Lunedì 29 e sabato 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 21.00

PREZZI E INGRESSI

La vendita dei biglietti di accesso a “Le stanze di Alice” avverrà tramite la biglietteria che sarà allestita all’ingresso dell’unità ed online sul sito Go2. Prevendita online su go2.it (prevendita € 2,00 a biglietto) più eventuali costi di commissioni bancarie. La prevendita darà diritto al “salta la fila”.

Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00

Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00

Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

Gli ingressi saranno organizzati con accesso ogni ora; la durata massima di visita dell’unità sarà pari a 50 minuti.