SPERLONGA UNA STORIA DI MARE, SOLE, GUSTO E DIVERTIMENTO LUNGA VENT’ANNI.

Era il 2003 quando Renato Cardogna, allora poco più che ventenne, decide di prendere in concessione una striscia di spiaggia a Sperlonga e assieme ai suoi genitori e alla sorella Serena dà vita a un chioschetto con vendita di panini, insalate e preparazioni espresse, ad affiancare l’attività di noleggio di lettini e ombrelloni. La risposta del pubblico è fin da subito positiva, e la famiglia comprende che quello è solo l’inizio. Mamma Brunella ha infatti un’intuizione, di arricchire l’offerta con primi piatti caldi: tonnarello homemade alle vongole, o con le cozze. “Ho visto – racconta Renato – che la gente apprezzava questa sua idea, e quindi ho pensato che quella fosse la giusta direzione da prendere, così ho seguito alcuni corsi di cucina, per migliorare la tecnica e ampliare la proposta“. Ed è così che oggi Bazzano Beach, oltre a essere un vivace stabilimento balneare, si presenta anche come un accogliente e caratteristico ristorante sulla spiaggia.

Bazzano Beach: molto più di un chiosco

Nel frastagliato litorale di Sperlonga, in direzione Gaeta, la caletta in località Bazzano (da cui prende il nome questa insegna) è un luogo celato e riservato, un’oasi da scoprire oltre il promontorio del Ciannito. Una conca immersa nella natura (a cui si accede arrivando al parcheggio della Valle dei Corsari, e da qui si usufruisce di un servizio navetta gratuito per raggiungere la battigia). Durante la stagione estiva, lo stabilimento balneare accoglie il pubblico con i suoi comfort e servizi, l’ideale per vivere una giornata al mare in questa località che si fregia del riconoscimento della Bandiera Blu. Ma questa è oggi solo un’attività sussidiaria, in quanto il ristorante è attivo sin dai primi di marzo, fino ad autunno inoltrato. Entrare a Bazzano Beach è come accedere a una palafitta a ridosso della spiaggia, una struttura completamente in legno che annovera settanta coperti, con due verande (una frontale e l’altra laterale) in cui dominano le nuances del bianco e dell’azzurro, in perfetta sintonia con i colori e l’ambiente circostante. Da qui alla spiaggia si sviluppa l’offerta di intrattenimento, con aperitivi domenicali, musica dal vivo, e un calendario di dj set che vedrà in console diversi volti locali e nomi noti del clubbing capitolino, come Paolo Pompei e Massimo Marino, tra i protagonisti delle serate al Room 26. Non prima di concedersi una pausa di gusto a pranzo, con le specialità della cucina.

La proposta gastronomica di Bazzano Beach

L’offerta ristorativa di Bazzano Beach è frutto dell’estro di Renato Cardogna che, da sempre, si fa guidare nel processo creativo dai consigli della madre, e da qui prende le mosse un menu realizzato con passione dalla brigata, una squadra di giovani talenti, che lo seguono in tutto il percorso sin dai primi mesi di ogni apertura. Una materia prima freschissima, con rifornimenti quotidiani dall’Azienda Ittica Purificato di Formia, la partecipazione alle aste del pesce, e l’approvvigionamento diretto (come avviene per le alici di Terracina), in un tripudio di pesce azzurro, quale sgombro, alici, ricciola e le altre meraviglie che offre il mare della zona; per la parte vegetale il riferimento è l’Azienda agricola Toscano, così come il Mercato di Fondi, e per le spezie e gli aromi l’orto La Rocca di Sperlonga.

Si compone così una proposta – che si rinnova ogni mattina, a seconda della disponibilità – che accanto a piatti immancabili come lo Spaghetto alle vongole, la Frittura di calamari o il Soutè di cozze, presenta una carta che si apre con una ricca selezione di crudi, dal battuto di gamberi gobbetti con olio biologico evo alla tartare di ricciola e specialità tipiche come le polpettine di alici alla sperlongana (antica ricetta che risale alla tradizione locale), fiori di zucca in pastella, fino a originali proposte come il tacos di mare. Tra i primi spiccano l’Amatriciana di tonno fresco e guanciale croccante, il Mezzo pacchero con ricciola e crumble di pane agrumato, la Linguina aglio olio peperoncino e tartare di tonno con bottarga di muggine; si continua con i secondi – dove è la cottura a bassa temperatura col roner a farla da padrone, per preparare al meglio la materia prima – come Tataki di tonno, Polpo brasato su crema di patate allo zafferano, e Nuvole di seppia su vellutata di finocchi e polvere del suo nero. Il tutto accompagnato da un’ampia proposta di vini, principalmente laziali (in linea con la filosofia territoriale di tutta l’offerta), da Cantine Sant’Andrea a Cincinnato e Ilori, fino a toccare le referenze più importanti di Trentino e Friuli, ed eccellenze come Franciacorta e Alta Langa, e alcune etichette francesi.

Ricerca, attenzione, passione e sapori del territorio, e un’atmosfera paradisiaca sono gli elementi che rendono Bazzano Beach il luogo ideale per vivere appieno una giornata di meritato relax al mare.

Bazzano Beach, Via Flacca, Km 17.100, Sperlonga LT

a cura di A.Cascone