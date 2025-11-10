Prima Categoria – Girone E: Casamarciano al comando, Rocca San Felice e Caposele inseguono. Bisaccese travolgente, Orsara ritrova fiducia

La 6ª giornata del Girone E di Prima Categoria conferma l’ottimo momento del Casamarciano, che vince in trasferta sul campo della Felice Scandone con un netto 3-0, restando al comando solitario della classifica con 15 punti. La squadra granata continua a dimostrare equilibrio, qualità e grande personalità nelle due fasi di gioco.
Alle spalle, mantiene il ritmo il Rocca San Felice, che pareggia 2-2 sul difficile campo dell’Union Baronia e resta a -1 dalla vetta, mentre il Real Caposele centra un’altra vittoria importantissima superando il Michele Amodeo per 2-1 e si conferma in piena corsa nelle zone d’alta classifica.
Vittoria larga e convincente per la Polisportiva Bisaccese, che supera 5-1 il Mugnano del Cardinale, confermandosi una delle squadre più offensive del girone. Gara spettacolare anche tra Pol. Lorenzo Toriello e Atletico Castelfranci, terminata 2-2; punto utile soprattutto per la tenuta mentale delle due formazioni.
Successo interno fondamentale per la Civilis Candela, che supera 3-2 il Frigento Sturno al termine di una sfida equilibrata e ad alta intensità. Torna al successo anche l’Orsara di Puglia, che sfrutta al meglio il fattore campo imponendosi 3-0 sull’Abellinum Calcio 2012, rilanciandosi in classifica.
RISULTATI – 6ª GIORNATA
Sabato 8 novembre
• Felice Scandone 0–3 Casamarciano
• Pol. Lorenzo Toriello 2–2 Atletico Castelfranci
• Polisportiva Bisaccese 5–1 Mugnano del Cardinale
• Rocca San Felice 2–2 Union Baronia
• Civilis Candela 3–2 Frigento Sturno
• Real Caposele 2–1 Michele Amodeo Monteforte
Domenica 9 novembre
• Orsara di Puglia 3–0 Abellinum Calcio 2012
CLASSIFICA
1. Casamarciano – 15
2. Rocca San Felice – 14
3. Real Caposele – 13
4. Polisportiva Bisaccese – 12
5. Pol. Lorenzo Toriello – 9
6. Felice Scandone – 9
7. Civilis Candela – 9
8. Orsara di Puglia – 8
9. Atletico Castelfranci 1983 – 7
10. Abellinum Calcio 2012 – 7
11. Mugnano del Cardinale – 6
12. Union Baronia – 5
13. Frigento Sturno – 4
14. Michele Amodeo Monteforte – 1
PROSSIMO TURNO – 7ª GIORNATA (Domenica 16 novembre)
• Abellinum Calcio 2012 – Mugnano del Cardinale (14:30)
• Atletico Castelfranci – Civilis Candela (14:30)
• Casamarciano – Real Caposele (14:30)
• Felice Scandone – Polisportiva Bisaccese (14:30)
• Frigento Sturno – Rocca San Felice (14:30)
• Michele Amodeo – Pol. Lorenzo Toriello (14:30)
• Union Baronia – Orsara di Puglia (14:30)
Il big match del prossimo turno sarà Casamarciano – Real Caposele: una sfida che può ridisegnare le zone alte.