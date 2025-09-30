Tutela ambientale e sensibilizzazione, a Pollena Trocchia arrivano le Guardie per l’Ambiente

Tutela ambientale e del decoro urbano, sensibilizzazione e diffusione di consapevolezza sul fronte dello smaltimento dei rifiuti: a Pollena Trocchia arrivano le Guardie per l’Ambiente. Importante novità per il comune vesuviano, che potrà godere di un ulteriore aiuto per il monitoraggio e la vigilanza del territorio grazie all’Associazione Nazionale Guardie Ambientali, organizzazione attiva da oltre vent’anni sul suolo nazionale la cui missione è quella di tutelare ambiente, paesaggio e animali, svolgendo un ruolo di rilievo nel monitoraggio e nella vigilanza, nella segnalazione e nell’avvistamento di situazioni di violenza ambientale. Non solo: le Guardie Ambientali svolgono anche un ruolo attivo nella promozione e nel coordinamento di un servizio di tutela ambientale attraverso la sensibilizzazione alla cittadinanza circa le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti. «Da tempo questa Amministrazione comunale promuove attività di sensibilizzazione per la tutela ambientale sul territorio, nella consapevolezza che questo è il primo passo per mantenere l’ambiente salubre e il paese pulito. Da oggi potremo contare anche sull’ausilio delle Guardie per l’Ambiente, che alterneranno attività di sensibilizzazione a monitoraggio e vigilanza del territorio. A questo proposito è bene ricordare che con l’entrata in vigore del decreto legge 116/25 le sanzioni per chi abbandona rifiuti, anche di piccole dimensioni, così come per chi si macchia di reati ambientali si sono inasprite. L’invito è sempre quello di adottare comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente e della comunità» ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’Ambiente del comune di Pollena Trocchia. «Pollena Trocchia possiede un territorio vasto, che viene quotidianamente percorso da operatori di spazzamento e della nettezza urbana, che viene controllato con impegno dagli agenti della polizia municipale. È chiaro tuttavia che non è possibile intervenire immediatamente ovunque, di qui la necessità di un aiuto ulteriore, competente e coordinato con la polizia locale, nell’interesse della comunità cittadina, per un paese ancor più pulito e tutelato» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.