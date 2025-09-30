Mariglianella dà l’ultimo saluto al sedicenne Daniele Ponzo 16 anni

Lutto cittadino proclamato per i funerali del giovane studente

MARIGLIANELLA – Una comunità intera piange la prematura scomparsa di Daniele Ponzo, 16 anni, trovato senza vita lo scorso giovedì 25 settembre 2025 in un cantiere della cittadina dell’area metropolitana di Napoli. La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e tutti i mariglianellesi, che si stringono attorno ai genitori Alessandro Ponzo e Antonietta Iolo, al fratello Dario, ai nonni, agli zii e ai parenti.

La scomparsa del ragazzo era stata segnalata anche dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, che la sera del 24 settembre aveva rilanciato l’appello della famiglia. Purtroppo le speranze si sono infrante la mattina seguente, quando alcuni operai hanno segnalato il ritrovamento del corpo.

Indagini in corso e appelli della famiglia

Restano ancora aperti i punti interrogativi sulla tragedia, su cui indagano i Carabinieri della Stazione di Brusciano. Intanto, lo zio Ciro ha lanciato un appello sui social chiedendo rispetto e verità:

«A tutti coloro che vogliono dare dignità e giustizia a un ragazzo di 16 anni, siete pregati di evitare di divulgare false notizie e, se avete elementi concreti, di rivolgervi alle autorità competenti».

Omaggi e cordoglio

Davanti al cancello del cantiere di via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono comparsi fiori, lumini e biglietti lasciati da amici, compagni e conoscenti. Messaggi semplici ma profondi, come quello di alcuni coetanei: «Ti vogliamo ricordare come sei sempre stato: sorridente e pieno di vita. Ciao piccolo Dany, sei l’angelo più bello».

Il Liceo “Cristoforo Colombo” di Marigliano, dove Daniele frequentava il quarto anno, ha ricordato il giovane con un minuto di silenzio e ha annunciato una cerimonia commemorativa con messa e dibattito sul valore della vita e della solidarietà.

Il lutto cittadino

Il Sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, ha proclamato per oggi, 30 settembre, il lutto cittadino in concomitanza con i funerali, invitando scuole, attività e associazioni a unirsi al segno di rispetto. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

Anche il Sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, ha espresso il proprio cordoglio annunciando l’annullamento di tutte le iniziative di intrattenimento previste per il prossimo fine settimana.

Funerali e camera ardente

La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato di via G. Amendola a Marigliano. La funzione religiosa si terrà oggi, martedì 30 settembre alle ore 15.30, presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista di Mariglianella.

La voce della comunità

Il sociologo e giornalista Antonio Castaldo, già addetto stampa del Comune di Mariglianella, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia:

«Un abbraccio fraterno come di quanti nati e cresciuti a Mariglianella, una laboriosa e solidale comunità, oggi affranta dal dolore per la perdita di un proprio figlio, che si unisce nell’ultimo saluto al per sempre giovane Daniele e nella preghiera per il suo Eterno Riposo».