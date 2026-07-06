Quadrelle in lutto: addio a Candido Colucci

QUADRELLE – La comunità di Quadrelle si stringe nel dolore per la scomparsa del signor Candido Colucci, venuto a mancare nella Pace di Cristo all’età di 72 anni.

Una notizia che ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

A darne il triste annuncio sono i figli Giuseppe Antonio, Sebastiano, Mario e Alessandro, le nuore Livia Liguori e Maria Colucci, la sorella Angela, il fratello Vito, i nipoti Candido e Rosa, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Vedovo dell’amata Rosa Montuori, Candido lascia un ricordo fatto di affetto, semplicità e valori familiari, custodito nel cuore di tutte le persone che gli hanno voluto bene.

I funerali avranno luogo oggi, 6 luglio, alle ore 16:00, partendo dalla casa dell’estinto in via L. Auricchio I traversa, 3, per poi raggiungere la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Quadrelle, dove sarà celebrato il rito religioso. Successivamente si proseguirà per il cimitero di Quadrelle.

Alla famiglia Colucci giunga la vicinanza della comunità in questo momento di profondo dolore.