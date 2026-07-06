Avella, il Forum delle persone con disabilità si autoconvoca: al centro inclusione, servizi e accessibilità

Il 7 luglio alle ore 18.00 il Forum delle persone disabili, in regime di autoconvocazione, si riunisce per sottolineare la propria funzione di organo consultivo nei confronti della Amministrazione Biancardi. Saranno passati al vaglio alcuni aspetti, riferiti al progetto ” giovani-adulti diversamente abili “, a suo tempo proposto per migliorare i livelli di aggregazione ed autonomia delle persone nella età giovanile ed adulta presenti sul territorio. Il Forum osserverà i possibili orizzonti e le gratuità agli alunni H per il servizio-bus e la mensa scolastica nel futuro anno 2026/27.

Sarà fatto un confronto su tutta la problematica legata alla accessibilità dei beni culturali, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al monitoraggio dei posti-auto per persone disabili sul territorio avellano.

All’incontro sono stati fortemente invitati il sindaco e l’assessore alle politiche sociali.