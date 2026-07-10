U.S. Avellino. Ecco le ufficialità di Martinelli, Faticanti e Moruzzi

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla A.C.F. Fiorentina , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli.

Nato a Bagno a Ripoli il 6 gennaio 2006, il portiere toscano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con cui ha giocato in tutte le formazioni under esordendo in serie A e giocando 3 partite di Conference League.

Nella scorsa stagione, a partire da gennaio, ha indossato la maglia della Sampdoria mettendo a referto 16 presenze in serie B.

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L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Faticanti.

Nato a Roma il 31 luglio 2004, il centrocampista capitolino è cresciuto nelle giovanili dell’ A.S. Roma.

Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e Juventus Next Gen mettendo a referto 77 presenze, siglano 3 gol e fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra.

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L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi.

Nato a Firenze il 20 luglio 2004, l’esterno toscano è cresciuto nelle giovanili della Sangiovannese club con cui ha anche disputato un campionato di serie D, stagione 2021/2022 collezionando all’età di 17 anni 28 presenze ed un gol.

Nella stagione successiva è stato acquistato dalla Juventus con cui ha disputato il campionato Primavera 1.

Tra i professionisti ha indossato le maglie di Pescara ed Empoli collezionando 90 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra.

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