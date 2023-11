FURTI NELLE ABITAZIONI E NELLE SCUOLE, L’APPELLO FORTE DEL MID:” SUA ECCELLENZA PREFETTO INTERVENGA PER GARANTIRE SICUREZZA”

Alla luce degli eventi gravissimi che si stanno verificando in città e in provincia, che fortemente condanniamo, in abitazioni e scuole in particolare i furti il M.I.D. rilancia un accorato appello a sua eccellenza Prefetto di Avellino dottoressa Paola Spena affinchè si impegni al massimo e sempre più autorevolmente per garantire più tutela e sicurezza sul territorio.

Siamo consapevoli delle difficoltà a cui si va incontro, relative all’organico delle forze dell’ordine a disposizione e che in ogni caso svolgono un egregio lavoro, (sarebbe oggettivamente impossibile pattugliare l’Irpinia h24), ma con questa nostra missiva intendiamo semplicemente rilanciare quello che è un allarme e uno stato di preoccupazione che ci è stato esternato nel corso di vari incontri che abbiamo tenuto come movimento, con alcuni cittadini soprattutto con disabilità anch’essi vittima di atti vandalici come si può apprendere anche dai media.

Siamo certi di un vostro riscontro e sollecito intervento, da parte nostra come M.i.d. in conclusione sempre avrete massima collaborazione.