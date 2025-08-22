Scontro devastante sulla A30: automobilista di 38 anni in condizioni disperate

Un incidente di eccezionale gravità ha sconvolto nel pomeriggio di venerdì il traffico sull’autostrada A30 Caserta–Salerno, in direzione sud. All’altezza dello svincolo di Nocera–Pagani, una Fiat Punto si è scontrata con un mezzo pesante in circostanze ancora da chiarire.

Un automobilista intrappolato tra le lamiere

La piccola utilitaria, rimasta schiacciata tra il camion e il guardrail, è stata ridotta a un groviglio di metallo. Il conducente, un 38enne originario di Napoli, è rimasto intrappolato nell’abitacolo e soltanto dopo lunghi minuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno sono riusciti a estrarlo, in un’operazione resa difficile dalla deformazione della carrozzeria.

L’uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono descritte come critiche.

Dinamica ancora da accertare

Le cause dell’incidente non sono state ancora definite. Le prime ipotesi parlano di una manovra improvvisa o di un possibile errore di valutazione nella fase di sorpasso, ma saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a stabilire con esattezza la sequenza degli eventi.

Ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. Il tratto interessato è rimasto a lungo rallentato, con code e deviazioni forzate che hanno reso difficoltosa la circolazione nel cuore del pomeriggio.

Un bilancio pesante

Nonostante la rapidità dei soccorsi e l’immediato intervento dei sanitari, resta la gravità estrema delle condizioni del 38enne. Il suo caso viene seguito con particolare attenzione, mentre i rilievi proseguono per ricostruire una dinamica che, in pochi istanti, ha trasformato un viaggio ordinario in una tragedia sull’asfalto.