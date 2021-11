Visciano, maltempo irrompe e fa danni a Piazzetta Montanaro

Il maltempo di queste ore provoca danni a Piazzetta Montanaro, tra via Trieste, via Manzoni e via Montedonico. Il celere intervento della Protezione Civile Atapc coordinata da Gioacchino Iovino ha evitato l’aggravarsi della già precaria situazione. Gli eventi atmosferici di queste ore più che frequenti costringono i cittadini residenti a slalom per alleviare i danni. Sulla situazione la Protezione Civile ha informato l’Ufficio tecnico del Comune e il sindaco della cittadina affinché intervenga con interventi celeri ed efficaci. Gli eventi atmosferici di questi giorni necessitano di interventi non più rinviabili. Ricordiamo che l’area è prettamente abitata e si trova ai confini della parte antica del paese e in prossimità di aree rurali come la strada montana che conduce a Taurano ed a 100 metri circa dal Santuario. L’intervento dei volontari Atapc è stato provvidenziale ma adesso spetta alle autorità fare i successivi passi.

Nicola Valeri

