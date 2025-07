Villa Pignatelli incanta con la lirica: successo per Olga De Maio e Luca Lupoli nel concerto-evento dell’Associazione “Noi per Napoli”

Serata di grande musica e suggestione a Villa Pignatelli, dove il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli hanno regalato al pubblico un’esibizione lirica di altissimo livello, accolta da lunghi applausi e sentite ovazioni. Il concerto, organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, ha riunito musica, danza e bellezza in uno degli scenari più eleganti della città.

Il celebre duo lirico ha interpretato con intensità e raffinatezza brani celebri come La donna è mobile, Tace il labbro, Non ti scordar di me, trascinando il pubblico in un viaggio musicale tra melodie senza tempo. Accanto a loro, un corpo di ballo in abiti ottocenteschi ha impreziosito lo spettacolo, creando un perfetto equilibrio tra canto e danza.

Ad arricchire ulteriormente la serata, la giovane arpista che ha incantato con la sua esecuzione, dimostrando padronanza tecnica e sensibilità musicale, in uno degli strumenti più affascinanti e complessi della tradizione classica.

Presenti tra gli ospiti anche rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la giornalista e scrittrice Maria Cuono, che ha voluto rendere omaggio ai due artisti:

“È sempre un immenso piacere prendere parte alle eccellenti iniziative dell’Associazione Noi per Napoli, fondata dalla compianta Emilia Gallo, madre del soprano Olga De Maio. Olga e Luca mi emozionano ogni volta. Meritano molto di più e spero possano continuare a crescere e raggiungere traguardi sempre più alti”.

La manifestazione si inserisce nel fitto calendario di appuntamenti culturali promossi dall’associazione “Noi per Napoli”, che continua a distinguersi nel panorama artistico partenopeo per la qualità degli eventi e l’impegno nella valorizzazione del patrimonio lirico e musicale.

Una serata all’insegna dell’eleganza, della passione e della grande musica, che conferma Napoli come palcoscenico ideale per le eccellenze della lirica italiana.