Un pomeriggio di solidarietà a Quadrelle: Successo straordinario per il Comitato Festa “Saverio Fiore”

Quadrelle ha vissuto un pomeriggio indimenticabile venerdì scorso grazie al Comitato Festa “Saverio Fiore”, che ha organizzato un evento straordinario a favore dei bambini orfani e delle famiglie più disagiate. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di diverse personalità e comunità locali, si è rivelata un successo senza precedenti.

Il Comitato Festa “Saverio Fiore” ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione alla solidarietà e al sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità. Il pomeriggio di raccolta fondi è stato un vero trionfo, con un afflusso di partecipanti generosi che hanno contribuito a rendere l’evento un momento di gioia e di impegno sociale.

Il Presidente del Comitato Antonio Spizuoco, visibilmente commosso, ha dichiarato: “È stata la più bella serata di tutto l’anno trascorso in mezzo a voi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dal nostro prezioso team di volontari agli sponsor che hanno sostenuto la causa con generosità.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle Amministrazioni di Sirignano e Mugnano del Cardinale per aver onorato l’evento con la loro partecipazione. La presenza delle autorità locali ha dato ulteriore risonanza all’iniziativa, sottolineando l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le comunità.

Il mandamento locale ha risposto all’appello con un affetto e una partecipazione straordinari. Le famiglie, i giovani e gli anziani si sono uniti per sostenere la causa, dimostrando che quando una comunità si unisce per una causa nobile, si possono ottenere risultati straordinari.

Durante l’evento, numerosi sono stati i complimenti rivolti agli organizzatori per l’efficacia della serata e per la trasparenza nella gestione dei fondi raccolti. La comunità ha mostrato apprezzamento per l’impegno del Comitato Festa “Saverio Fiore” nel promuovere la solidarietà e nell’offrire un aiuto tangibile alle famiglie bisognose.

In conclusione, il pomeriggio di solidarietà a Quadrelle si è rivelato non solo un momento di raccolta fondi, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra i membri della comunità. Il Comitato Festa “Saverio Fiore” può essere fiero di aver contribuito a rendere il mondo un po’ migliore, dimostrando che, quando ci si unisce per una causa giusta, si può fare la differenza.