Mugnano – In visita al Santuario di Santa Filomena le Eccellenze dell’anno

Il Santuario di Santa Filomena è uno dei nove santuari della Diocesi di Nola. È il luogo di culto per eccellenza poiché al suo interno, è custodito il corpo di santa Filomena vergine e martire. Le Sacre Spoglie giunsero in paese il 10 agosto 1805 per volontà del primo Rettore don Francesco De Lucia. Ogni anno migliaia di pellegrini giungono ai piedi dell’altare della Santina per venerarla.

Ieri dopo la celebrazione eucaristica serale, il Rettore ha accolto alcune delle Eccellenze dell’anno, insignite del Premio Binews, che accompagnate dal dott. Filomeno Caruso hanno visitato il Santuario. Don Giuseppe Autorino ha raccontato loro la storia della Principessina del Paradiso ed ha condotto i visitatori anche nella “sala dei martiri”.

Gli ospiti illustri: dott. Gaetano Corazzelli oncologo, dott. Antonio Marfella oncologo, la dott.ssa Giuliana Covella giornalista, il prof. Amedeo Colella, la sig.ra Marzullo, si sono mostrati tutti molto affascinati ed interessati.

La promozione del territorio è fondamentale per far conoscere i tesori artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici e quale modo migliore se non quello di portare in loco le “Eccellenze” e mostrare quanto di buono e prezioso ha il nostro mandamento. (L.C.)