U.S. Avellino. Squalifiche per Gautieri, Pane e Silvestri.

I provvedimenti del giudice sportivo in seguito al match Bari-Avellino. Gli irpini perdono tre elementi in vista della partita interna contro la Vibonese di sabato prossimo, causa squalifica. Per mister Gautieri e il secondo portiere Pane è scattata l’espulsione al “San Nicola” nel concitato finale.

GAUTIERI CARMINE (AVELLINO) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

PANE PASQUALE (AVELLINO) per avere al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria in quanto, si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al loro indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori.

SILVESTRI LUIGI (AVELLINO) Per una gara effettiva per recidività in ammonizione

