U.S. Avellino. Nuova campagna di mini abbonamenti

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti.

Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata.

I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it.

GARE COMPRESE

I mini abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare:

Avellino – Spezia (25/10/2025 ore 15:00)

Avellino – Reggiana (01/11/2025 ore 12:30)

Avellino – Empoli (22/11/2025 ore 15:00)

Avellino – Venezia (08/12/2025 ore 20:30)

Avellino – Palermo (20/12/2025 ore 15:00)

Avellino – Sampdoria (10/01/2026 ore 15:00)

Si precisa che sono effettive come data ed orario soltanto le partite contro Spezia e Reggiana. Per tutte le altre la Lega di Serie B renderà effettivo il calendario con apposito comunicato ufficiale.

COSTI

Tribuna Terminio

Intero € 105

Ridotto € 95

Under 14 € 70

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 150

Ridotto € 130

Under 14 € 100

RIDUZIONI PREVISTE

I mini abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Under 18 (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010), Under 14 (nati a partire dal 01/01/2011), Donne e Famiglie.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni ticket richiesto (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 mini abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 mini abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2020 avranno libero accesso allo stadio.

FASE DI PRELAZIONE

Da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025 i mini abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della Branco Card.

VENDITA LIBERA

Le tessere saranno liberamente sottoscrivibili da lunedì 13 fino a venerdì 17 ottobre 2025.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 8 ottobre: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Giovedì 9 e Venerdì 10 ottobre: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Sabato 11 e Domenica 12: biglietteria chiusa;

Lunedì 13 ottobre: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Da martedì 14 a Venerdì 17 ottobre: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Ogni acquirente potrà sottoscrivere un massimo di 4 mini abbonamenti.