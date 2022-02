U.S. Avellino. Miniabbonamenti per le ultime quattro partite casalinghe con l’iniziativa “Stay with U.S. – Nulla è perduto”.

Chiudi il campionato insieme ai lupi, sottoscrivi i miniabbonamenti validi per le ultime quattro partite casalinghe. L’U.S. Avellino 1912, nel tentativo di riempire finalmente il Partenio – Lombardi ed avvicinare quante più persone al club, lancia l’iniziativa “Stay With U.S. – Nulla è perduto” che darà la possibilità di assistere, con una scontistica particolare, ai seguenti incontri:

Avellino – Palermo (Domenica 13/03/2022 alle ore 17,30)

Avellino – Messina (Domenica 20/03/2022 alle ore 14,30)

Avellino – Turris (Lunedì 04/04/2022 alle ore 21,00)

Avellino – Vibonese (Sabato 16/04/2022 alle ore 17,30)

Di seguito il costo degli abbonamenti:

Curva Sud

Intero € 35,00

Ridotto Under 17, Over 65 e Donne € 25,00 Ridotto bambini Under 10 € 20,00

Tribuna Terminio

Intero € 60,00

Ridotto Under 17, Over 65 e Donne € 50,00 Ridotto bambini Under 10 € 40,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 90,00

Ridotto Under 17, Over 65 e Donne € 80,00 Ridotto bambini Under 10 € 70,00

Le fasce di età per le quali sarà possibile acquistare gli abbonamenti ridotti saranno le seguenti:

Under 10: Nati dal 01/01/2012 al 31/12/2016

Under 17: Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2011

Over 65: Nati prima del 31/12/1957

Tutte le donne avranno diritto alla scontistica riservata anche alle fasce di età Under 17 ed over 65

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire da Mercoledì 2 Marzo 2022. Potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito http://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Per chi non fosse già in possesso della fidelity card “Stay With U.S.” la sottoscrizione di quest’ultima è NECESSARIA per poter procedere all’acquisto del mini-abbonamento in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico.

Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere la fidelity card al costo di € 10,00 presso la biglietteria dello stadio “Partenio – Lombardi”, lo store ufficiale di Via Cannaviello e online al link https://sport.ticketone.it/event/it/47680/90600776/fidelity-us-avellino.

La fidelity card, oltre ad offrire sconti e servizi, è obbligatoria anche per seguire la squadra nelle trasferte cosiddette “a rischio”.

Il botteghino del Partenio – Lombardi, da mercoledì 2 a domenica 13 marzo, osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 2 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Giovedì 3 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Venerdì 4 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Sabato 5 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Lunedì 7 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Martedì 8 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Mercoledì 9 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Giovedì 10 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Venerdì 11 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Sabato 12 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Domenica 13 marzo 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fino ad inizio gara. Domenica 13 marzo, presso la biglietteria dello stadio “Partenio – Lombardi” sarà possibile sottoscrivere le fidelity card fino alle 16,00. Successivamente saranno in vendita soltanto biglietti e miniabbonamenti fino ad inizio gara.

“Resto sempre più convinto che tutti insieme siamo imbattibili – ha dichiarato Giovanni D’Agostino – la scena della curva che canta insieme alla squadra sotto la neve è letteralmente da pelle d’oca. Il claim di questa iniziativa è “nulla è perduto”. Lo abbiamo esclamato perchè ne siamo convinti, ci crediamo! Un imperativo che spero sia lo stesso per tutti perchè la squadra ha bisogno di essere sostenuta e, a tratti, trascinata. Mi auguro che tutti insieme lo faremo in queste ultime quattro gare casalinghe cercando di trarre il massimo dai nostri ragazzi. Forza Lupi, ci vediamo allo stadio!”.

adsense – Responsive – Post Articolo